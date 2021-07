Ökad smittspridning kan ge svalare börs

Veckan startade med coronarelaterad börsoro, kopplad till ökad spridning av deltavarianten. Störst är problemen i Asien, men osäkerheten ökar även om hur den ekonomiska återhämtningen i USA påverkas. Risken är att nya nedstängningar och restriktioner dämpar tillväxten i höst. Räntan på en amerikansk tioårig statsobligation var på tisdagen nere i 1,13 procent, att jämföra med 1,42 procent en vecka tidigare. På torsdagen var den åter 1,3 procent. Aktiemarknaderna, som föll kraftigt i hela världen under måndagen, återhämtade sig dock snabbt. Nu är vi dock på väg in i en säsongsmässigt svagare period för aktier. Håll i hatten!

Spretiga verkstadsrapporter

På tisdagen rapporterade flera av Stockholmsbörsens tunga verkstadsbolag. Fordonskoncernen AB Volvo, vars tillverkning under våren påverkas negativt av leveransförseningar för komponenter, fick se sin aktie backa under dagen. Samma gällde för vitvarubolaget Electrolux, där problemen med tillgång till komponenter väntas förvärras under andra halvåret. Aktieägarna får trösta sig med en extra utdelning på 17 kronor per aktie i form av inlösen. Verkstadskollegan Alfa Lavals rappor fick däremot ett varmare mottagande. Framför allt var det orderingången på 12,2 miljarder, vilket var 15 procent bättre än väntat, som imponerade.

Svängigt värre

Nätkasinobolaget Evolution som kom med OMXS30-index, så sent som vid årsskiftet, har fått se sin aktiekurs dubblas senaste året. Samtidigt har såväl omsättning som nettovinst i andra kvartalet också dubblats, från 128 till 257 Mkr respektive 70 till 144 Mkr. Investerare kan även glädjas åt att ebitda-marginalen nådde rekordhöga 68 procent, en nivå bolaget spår ska gälla resten av året. I samband med onsdagens rapport kunde alerta placerare kamma hem en årsavkastning, på förmiddagen steg kursen 9 procent, för att vända ned till minus 0,5 procent och sedan sluta dagen på 1.370 kronor, vilket innebar en uppgång på 2 procent.

Börsens bästa storbolag

Riskkapitalbolaget EQT fick se sin aktie lyfta tvåsiffrigt efter torsdagens rapport. I första halvåret ökade rörelsevinsten till drygt 5 miljarder, mot 800 Mkr för motsvarande period förra året. Ungefär halva vinstökningen förklaras av att EQT det senaste året har dubblat fondförmögenheten till över 700 miljarder kronor, vilket har gett motsvarande procentuella förbättring av de fasta intäkterna. EQT är därmed också den bästa aktien på börsen i år, bland storbolagen med ett börsvärde över 100 miljarder kronor. Aktien har i år stigit 102 procent. Att bara en fjärdedel av aktierna inte sitter på fasta händer bidrar till uppgången.