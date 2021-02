Chefsekonomen: ”Räntebotten är passerad”

Ränteuppgången i USA har varit ett hett tema sedan i höstas. Den senaste tiden har räntorna klättrat också på vår sida Atlanten. Den svenska tioårsräntan, exempelvis, är nu på de högsta nivåerna sedan 2019 efter att ha stigit med 0,3 procentenheter till 0,2 procent sedan årsskiftet.

”Det är absolut en snabb uppgång och den blir kännbar eftersom vi kommer från så låga nivåer. Jag tror att man ska tänka att finansmarknaden mer eller mindre har lagt pandemin bakom sig. Nu är fokus på vaccin och massiva stimulanser, både i ryggen och framför oss. Låga räntor för evigt, det är passerat. Nu är det mer fokus på inflation”, säger Nordeas chefsekonom Annika Winsth, i Di-podden Makrorådet.

Hon poängterar vikten av att titta på varför räntorna stiger, där starka tillväxtförutsättningar i USA sticker ut.

”Går räntorna upp för att återhämtningen är starkare, då är det inte lika problematiskt. I Europa kan det vara mer bekymmersamt, bland annat eftersom många stater är väldigt skuldsatta. Sverige ligger någonstans mittemellan.”

SEB:s chefsstrateg Johan Javeus säger att det inte går att bortse från att det delvis handlar om att den amerikanska ränteuppgången smittar av sig, men att grundorsakerna är liknande över hela världen.

”Det är en kombination av massiva ekonomiska stimulanser och ekonomiska indikatorer som pekar på en stark återhämtning. Vi är nära rekordnivåer när det gäller industriförtroende som enligt mig är den bästa mätaren på vart tillväxten är på väg på några kvartals sikt.”

Båda två räknar med fortsatt ränteuppgång.

”Räntebotten är passerad. Frågan är hur mycket centralbankerna tillåter att de går upp. Jag tror att det kommer att bli olika mellan olika länder och regioner. ECB-chefen Christine Lagarde var ju faktiskt ute och markerade häromdagen”, säger Annika Winsth.

Johan Javeus anar att aktörerna på finansmarknaden börjar skruva på sig lite.

”Det finns en oro i dag för att den här ränteuppgången ska få fortsatt bränsle, i och med att stimulanserna och penningtryckandet ångar på och vi samtidigt har bra ekonomisk statistik.”

”Tittar vi på tidigare återhämtningar efter recessioner så brukar vi få en skillnad mellan korta och långa räntor i USA på upp till 3,5 procentenheter. I så fall blir Tina-argumentet (There Is No Alternative till aktier, Di:s anm.) svårare att räkna hem. Och det har varit det kanske största stödet för börserna i världen.”