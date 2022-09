Centralbankerna slog till – här är veckans viktigaste nyheter

St Leger visar vägen

”Sell in May, go away, and come back on St Leger's Day” är en gammal börsdevis i den engelskspråkiga världen. St Legers Day var förra lördagen den 10 september och syftar på den anrika hästkapplöpningen i brittiska Doncaster. I år var kapplöpningen flyttad till söndagen av respekt för drottningen som gick bort bara två dagar innan. Den som följde rådet och sålde sina aktier på Stockholmsbörsen första handelsdagen i maj har gjort en bra affär om portföljen såg ut som index. Det är nämligen ned 10 procent sedan dess.

Men den som köpte i måndags, första handelsdagen efter St Legers Day, har hittills inte gjort någon bra affär för så här långt är börsen ned drygt 3 procent. Mycket kan dock hända till maj nästa år. En lång vinter bland annat, och börsen är ju en ”vintersport”.

H&M pressas från två håll

H&M-aktien har fortsatt sin sydliga riktning i veckan efter att siffror på torsdagen visade att försäljningen sjönk med 4 procent organiskt under det senaste kvartalet. Aktien är nu ned 40 procent i år. På fem år har aktien halverats. Bolaget kommer att ha en fortsatt tuff utveckling framför sig med både högre kostnader och pressade konsumenter.

Flera tunga kostnadsposter som hyror, el och bomull har gått upp i pris och H&M köper även mycket i dollar som rusat det senaste året. Kanske vänder sig konsumenterna snart till billigare alternativ som H&M – eller så minskar de sina klädinköp helt och hållet. H&M-aktien är i alla fall fortfarande prissatt för tillväxt med ett p/e-tal på 17 årets förväntade vinst och 16 på nästa år. Det vill alltså till att tillväxten tar fart om inte aktien ska fortsätta sin utförsresa.

Välfärdsbolagen valrusade

Börsen har varit svag i veckan men några bolag som gått mot strömmen är välfärdsbolagen. Skolkoncernen Academedia rusade redan på måndagen när det såg ut som att vi nu får en högerregering. Socialdemokraterna har gått ut hårt i valrörelsen om vinstförbud i framför allt skolbolagen och marknaden ser nu ut att dragit en lättnadens suck. Academedia har backat lite från toppen men är ändå upp 14 procent i veckan. Även vård- och omsorgsbolagen Humana och Attendo har gått starkt. Ambea öppnade starkt på måndagen men har tappat i veckan och stängde ungefär oförändrat.

Inflationen tog ny fart

Veckans inflationsdata för augusti fick börserna på fall efter oro för nya jättehöjningar av räntan från centralbankerna kommande vecka. I USA svalnade KPI-inflationen till 8,3 från 8,5 procent i juli. Men nedgången var mindre än väntat efter sommarens bensinprisfall, samtidigt som kärninflationen steg mer än väntat. Sveriges KPIF-inflation rusade till 9 procent, från 8 procent i juli. Det var den högsta siffran sedan 1991, snäppet över marknadens snittprognos och skyhögt över Riksbankens juniprognos. Elpriser men också exempelvis krogpriser tog fart.