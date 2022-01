Castellumkaos, bångstyrig tioåring och Britney Spears-effekt

Dåligt pålästa analytiker

Castellum var länge ett av börsens stabilaste och tråkigaste bolag. Så är det inte längre efter att Rutger Arnhult blivit största ägare och även ordförande sedan i våras. I veckan fortsatte turbulensen. Castellums nya vd sedan en dryg månad, Biljana Pehrsson, sa upp sig på måndagen och senare i veckan slutade även vice vd och finanschef Ylva Sarby Westman. Rutger Arnhult är även dominerande ägare i Castellums konkurrent Corem vilket gör att det skulle kunna uppstå intressekonflikter. Det har flera ägare och analytiker som Di varit i kontakt med – som Morgan Stanley och Kempen – varnat för. Rutger Arnhult avfärdar dock det och anser att ”de bara gör sig själva till åtlöje genom att vara så synnerligen dåligt pålästa varpå deras slutsatser blir skrattretande”. Högst troligt är det inte bra för Castellums värdering att kalla ägare och analytiker för synnerligen dåligt pålästa.

Biljana Pehrsson Foto: Jack Mikrut

Het inflation

Prisökningstakten i december accelererade till 7 procent i USA och till 4,1 procent i Sverige – de högsta noteringarna sedan 1982 respektive 1993. Med en kärninflation på över 5 procent i USA är det inte bara energi utan även exempelvis bilar och hyror som lyfter. Centralbanken Fed lovar åtstramning, men osäkerheten är kompakt om när inflationstoppen är nådd. I Sverige svalnade däremot inflationen rensat för hysteriska elpriser och annan energi ett snäpp till 1,7 procent. Så ingen ko på isen, sa riksbankschefen. Men risken ökar att energiprishettan sprids vidare i ekonomin via produktions- och transportpriser, ut till konsumentpriserna.

Riksbankchefen Stefan Ingves. Foto: Jesper Frisk

Bångstyrig tioåring

Den stigande räntan på en amerikansk tioårig statsobligation har orsakat oro på finansmarknaderna och i veckan var den som högst strax över 1,8 procent. Så sent som i somras var räntan nere under 1,2 procent och vände. Ränteuppgången har satt avtryck på börserna och i måndags föll Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index med 3,2 procent. Framför allt är det mer högt värderade aktier som åkt på stryk och en av de största förlorarna på Stockholmsbörsen den senaste veckan är exempelvis värmepumpsbolaget Nibe som noterat en nedgång på drygt 14 procent.

Orsak och verkan

”You want a hot body? You want a Bugatti? You want a Maserati? You better work, bitch”, sjunger Britney Spears i låten ”Work Bitch” som släpptes hösten 2013. På nätet har korrelationen mellan låtsläppet och USA:s arbetslöshet uppmärksammats flera gånger – i september 2013 uppgick nämligen den amerikanska arbetslösheten till 7,2 procent och numera ligger den på 3,9 procent. Kanske bidrog Britney Spears uppmaning till att amerikaner gick ut och skaffade sig ett jobb, eller så ligger andra krafter bakom den sjunkande arbetslösheten i USA – att reda ut korrelation och kausalitet är inte alltid helt lätt. Di:s löfte inför 2022 blir att fortsätta försöka reda ut vad och framför allt varför saker och ting sker.