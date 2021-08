Börsstök och revansch för sommarförlorare – veckans viktigaste händelser

Sommarförlorares revansch

Bägge börsnykomlingarna Revolution Race och tavelförsäljaren Desenio, som noterades i juni respektive februari, har haft det tufft på den starka sommarbörsen. Trots en hög värdering gick Revolution Race visserligen upp 17 procent på noteringsdagen från teckningskursen 75 kronor men under sommaren föll aktien till som lägst 70 kronor. Rapporten i veckan blev dock en rejäl revansch och aktien är upp 16 procent i veckan.

Desenio chockade marknaden i juli med en kraftig vinstvarning och aktien kollapsade 46 procent den dagen. I veckan var det dags för rapport och ägarna hoppades förmodligen på att det inte skulle bli en tavla till. Det blev det inte, utan aktien stängde upp 15 procent efter att bolaget flaggat för bättre tillväxt i augusti.

Högvärderat rapportrusade

Tillväxtbolag är eftertraktade i låginflationsmiljön. Några av dem – värmeteknikbolaget Nibe NIBE B +2,71% Dagens utveckling , bostadssajten Hemnet och utbildningsföretaget BTS BTS B -2,12% Dagens utveckling – rapporterade i veckan, och det med bravur. BTS, som värderas till 44 gånger årets vinstprognos, presenterade i onsdags en stark rapport där rörelseresultatet ökade från 12 till 82 miljoner kronor. Vinsten i år väntas nu bli högre än den var 2019 och aktien klättrade drygt 27 procent på rapportdagen.

Även Nibe, som handlas till p/e 78 i år, överraskade ordentligt positivt och aktien stärktes med 10 procent på rapportdagen. Förväntningarna är även högt ställda på börsnykomlingen Hemnet som värderas till p/e 100 i år. Rapporten var dock stark och vinsten i kvartalet mer än fördubblades vilket fick aktien att rusa på fredagen.

Båtlaster med pengar

När världshandeln nu snabbt återhämtar sig efter coronakrisen har läget blivit väldigt ansträngt för transporterna över havet med komponentbrist och störningar. Effekten har också blivit att fraktpriserna har rusat. Innan jul kostade det cirka 1.000 dollar att frakta en container från Kina till Europa vilket nu har ökat till 10.000 dollar. Försörjningskedjan är extremt ansträngd och minsta störning skulle medföra en kris.

Några som dock jublar är containerrederierna och inte minst danska Maersk MAERSK B -2,94% Dagens utveckling som tillhör giganterna i sektorn. Bolaget flaggade nyligen för att rörelsevinsten väntas nå motsvarande 121-134 miljarder kronor i år – ungefär 3 gånger så högt som lastvagnstillverkaren AB Volvo.

Pengakranen stryps

Så sent som föregående vecka noterades en ny toppnivå på börsen och det breda OMXSPI-indexet sprängde 1.000-nivån. Denna vecka har det varit trögare och börsen har backat cirka 2 procent där en stor del av nedgången kom på torsdagen. På onsdagskvällen svensk tid publicerades protokollet från det senaste Fed-mötet i USA där det kom signaler om minskade obligationsköp – något marknaden redan borde vetat om.

Redan under fjärde kvartalet är det troligt att Fed börjar dra ned på köpen – så kallad ”tapering”. Sedan juli 2020 har Fed köpt obligationer för 120 miljarder dollar per månad, 80 miljarder i statspapper och 40 miljarder i bostadsobligationer. Enligt en analys från Gavekal under sommaren har USA:s penningmängd ökat med hela 70 procent på ett år – den kraftigaste ökningen på 25 år.