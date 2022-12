Billigare droppar och pressade handlare

Kylan drar in över handlare

HUI spår att 2023 blir det sämsta handelsåret sedan 1994, bland annat med på 10 procents försäljningstapp för byggvaror och 6 procent för elektronik och vitvaror. Dagligvarujätten Ica tvingas spara 1 miljard kronor med hänvisning till tappade marknadsandelar och ”stark prispress”. Antalet anställda bantas med 200 tjänstemän i kombination med ett anställnings- och konsultstopp. Prylkedjan Clas Ohlson rapporterar att kunder blivit ”försiktiga med inköp” och ska spara 110 miljoner kronor kommande år inklusive 85 färre anställda. Kedjan har stängt sex butiker i år och planerar ytterligare tre butiksstängningar i Sverige. Kall lyser julens stjärna över varuhus och butiker.

Falnad stjernglans

Nordstjernan säljer halva sitt innehav i byggjätten NCC till den lägsta värderingen på tio år. Familjen Johnsons anrika ägarbolag förlorar maktpositionen i sitt kärninnehav när norska bostadsbyggaren Obos köper 6,5 procent av kapitalet och 23 procent av rösterna i NCC för 773 miljoner kronor. Obos är direkt konkurrent till NCC-avknoppningen Bonava där Nordstjernan är kvar som största ägare. En av Nordstjernans nyare investeringar, betalningstjänsten Zimpler, har också hamnat i blåsväder. Tjänsten möjliggör betalningsförmedling till kasinosajter som saknar svenska spellicenser, något som konkurrenterna Trustly och Bite tar avstånd från, avslöjar Di.

Oljepriset på årslägsta

Priset på Brentolja föll i veckan under 80 dollar per fat för första gången sedan december i fjol. Priset dalar på ny pessimism kring efterfrågan i USA och Europa när konjunkturen mörknar. I USA jublar bilister över att bensinpriset fallit mer än en tredjedel sedan toppnoteringen i juni. Men oljelättnaden sker också mot bakgrund av två beslut som hållit det globala utbudet intakt. Oljekartellen Opec Plus avstod från att minska produktionstakten vid senaste mötet. Och Vladimir Putin lät den ryska oljan fortsätta flöda trots att den belagts med EU-bojkott och ett globalt pristak vid 60 dollar. Hoten på utbudssidan ligger kvar och pyr.

Julmys på Stockholmsbörsen

Senhöstens börsuppgång har kantrat betydligt – i omvärlden. I USA och Europa har börsindex stängt på minus fem av sju handelsdagar hittills i december. Stockholmsbörsen dansar däremot vidare, och har tvärtom stängt på plus under fem av sju handelsdagar. Men i längden kan det bli en svår dragkamp. Enligt Di:s genomgång bedömer de internationella storbankernas strateger i snitt att USA-börsen backar 2 procent fram till nästa årsskifte. Dystrast är BNP Paribas som spår ett ras på 17 procent. Bara fyra av 16 strateger i sammanställningen tror att USA-index i slutet av 2023 står högre än i dagsläget.