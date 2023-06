Analyspodden: ”De är intressanta köpkandidater”

Mycket av veckans nyhetsflöde har handlat om fastighetsbolaget SBB sedan företaget under tisdagsmorgonen meddelat att det ser över verksamheten i sin helhet och där en försäljning av hela bolaget ingår bland alternativen. Åtgärden kan ha triggats av att företaget ett par dagar innan fick sitt kreditbetyg sänkt av Fitch.

”Nu ligger allt på bordet angående SBB. Om jag fick gissa kan det komma att ske stora affärer tämligen snabbt. I sådana här krislägen brukar transaktionshastigheten tillta rejält”, säger Ulf Petersson i Di:s Analyspodden.

”Det finns ett antal tänkbara köpare av hela SBB, de är dock betydligt färre än antalet aktörer som tittar på delar av fastighetsbeståndet”, fortsätter han i podden som spelades in innan det blev känt att SBB:s vd Ilija Batljan avgår och att Leiv Synnes tar över.

”Bloombergs rapporterar att SBB:s vd Ilija Batljan har åkt till London för att träffa intressenter. En annan mycket intressant flygresa är den som Embracers vd och storägare Lars Wingefors uppges har gjort med sitt affärsplan med destination Saudiarabien. Det kan också handla om potentiella storaffärer och att Embracers nästa största aktieägare Saudiarabiska Savvy Gaming Group möjligen köper Embracers mobilspelsverksamhet”, säger Johan Wendel om den krisande data- och brädspelskoncernen.

”Det är spännande tider. Två spännande aktier tycker jag är Cloetta och New Wave. Det är två konsumentrelaterade företag som har tagit mycket stryk på börsen senaste tiden trots god vinstutveckling. I dag kan man köpa bägge bolagen till under p/e 10 och med peg-tal på under 1 (p/e-tal dividerat med förväntad vinsttillväxt i procent, Di:s anm.). Det finns få företag med så låg värdering på börsen i dag och därmed är de intressanta köpkandidater”, säger Ulf Petersson.

”Jag skulle vilja slå ett slag för medicinteknik- och cybersäkerhetsbolaget Sectra. Bolagets rapport som presenterades på fredagsmorgonen var mycket imponerande och även om företaget är mycket högt värderat ska aktien sättas upp på bevakningslistan för det fall att den rekylerar och köpläge infaller”, säger Johan Wendel.