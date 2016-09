Zlatan investerar i spelstudio

Isbit Games grundades 2014 och står bakom spel som Batterijakten-serien och First Person Lover, som av Youtube-stjärnan PewDiePie utnämndes till "the most fabulous game in the Universe", heter det i ett pressmeddelande.

Efter affären ägs Isbit Games till 65,6 procent av River, ett dotterbolag till Intellecta, till 21,9 procent av Markus Koos familj via bolag och till 12,5 procent av Zlatan Ibrahimovic via bolag.