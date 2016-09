USA-börser: Nedåt på bred front

Tidigare under fredagen levererades KPI-statistik, en av de sista tunga pusselbitarna innan nästa veckas FOMC-möte, som visade att konsumentpriserna i USA steg 0,2 procent i augusti jämfört med månaden före, och steg 1,1 procent i årstakt, vilket var något högre än vad analytikerna väntat enligt Bloomberg News prognossammanställning.

"Marknaderna handlar utifrån Fed-spekulationer nu", sade Brent Schutte på Northwestern Mutual Wealth Management till Bloomberg News.

"När Fed börjar att strypa likviditeten kommer volatiliteten öka och det kommer att spela allt större roll de närmsta sex till nio månaderna", fortsatte han.

Oljan faller vidare, med WTI omkring 2 procent under torsdagens slutpris, och Brent under 46 dollar per fat.

Oljebolagen tynger börserna, inte bara med anledning av oljepriset. Oljebolaget Exxon ska enligt Wall Street Journal undersökas av åklagarmyndigheten i New York gällande varför företaget inte skrivit ned värdet på sina tillgångar i takt med oljeprisnedgången. Exxon backade 1,1 procent.