Trump vill sänka skatter

"Om vi sänker våra skatter, och tar bort destruktiva regleringar… och frigör den stora tillgången i amerikansk energi, och förhandlar fram handelsavtal som sätter Amerika i första rummet, så finns det inga begränsningar i hur många jobb vi kan skapa", sade han in ett anförande inför Economic Club of New York.

Hans planer, som dämpats från mer ambitiösa varianter förra året, inkluderar en minskning av den federala bolagsskatten från 35 till 15 procent, och en sänkning av den högsta federala inkomstskatten från 39,6 till 33 procent.