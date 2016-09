Telekombolagen var draglok på onsdagsbörsen

Teleoperatören Millicom ledde uppgången bland storbolagen och klättrade 2,7 procent efter en köprekommendation från storbanken Bank of America Merrill Lynch. Telekomsektorn gick i övrigt starkt med draghälp från Tele2 som klättrade 0,6 procent medan branschkollegan Com Hem slutade på plus 1,8 procent. Telia gick dock sämre än index och backade 0,1 procent.

Stockholmsbörsen höll sig tydligt på plus hela onsdagen men framåt eftermiddagen mattades takten av. Som mest var OMXS30 upp närmare 1,2 procent men avslutade dagen på plus 0,2 procent. Breda OMXSPI stängde upp 0,3 procent.

Bland storbankerna ledde SEB uppgången och klättrade 1,2 procent. Både Swedbank och Handelsbanken stängde på plus 1 procent medan Nordea var upp 0,4 procent.

På förlorarsidan utmärkte sig spelbolaget Unibet, som lyckades hålla sig på plus under större delen av dagen men backade till minus 1,5 procent under de sista handelstimmarna. Även konkurrenterna Net Ent och Betsson sjönk från onsdagens toppnivåer och avslutade på plus 0,6 respektive minus 0,1 procent.