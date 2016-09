Spelet om ABB trappas nu upp

I kulisserna verkar State Grid of China, världens största kraftbolag, nu vara i rörelse. Enligt Handelszeitung är bolaget intresserat av att köpa ABB:s enhet för högspänd likström, HVDC. Det är en av elva delar i Power Grids som är under strategisk översyn. Di har tidigare skrivit att State Grid of China vid sidan av Shanghai Electric är två potentiella spekulanter på hela Power Grids. Handelszeitung uppger att State Grid of China är villigt att betala 20 miljarder dollar för ABB:s kraftnätsdel, alltså hela Power Grids