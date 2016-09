Så mycket kostar ett Pokémon Go-armband

Men nu är lanseringsdatumet för produkten Pokémon Go Plus bestämt: den 16 september i nästa vecka, skriver nättidningen The Verge.

Armbandet, som vibrerar när Pokémons eller så kallade Pokéstops finns i närheten, skulle ursprungligen ha funnits att köpa den i slutet av juli men har blivit fördröjt. Spelutvecklaren Niantic Labs aviserade armbandets premiärdag kort efter Apples stora onsdagsevent, där bland annat en version av Pokémon Go för klockan Apple Watch presenterades.