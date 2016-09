Räntor och valutor: Svenska räntor trycktes ned av lägre KPI

ZEW-index över tyska investerares förväntningar låg kvar på 0,5 i september, medan nulägesindex sjönk till 55,1 från 57,6, båda under väntade 2,5 respektive 56,0.

Högre priser på kläder och skor drog upp med 0,4 procentenheter under månaden medan lägre priser på utrikes flygresor drog ned 0,2 procentenheter. Livsmedel, alkoholfria drycker och paketresor drog ned 0,1 procentenhet vardera.

KPIF-inflationen (fast ränta) låg också kvar på 1,4 procent. Jämfört med förväntningarna i SME Direkts enkät kom KPI- och KPIF-inflationen in 0,1 procentenheter under prognos. Jämfört med Riksbankens prognos var det 0,2 procentenheter under.