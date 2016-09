Räntor och valutor: Euron något starkare inför Draghi

SCB-statistik på förmiddagen visade att hushållens konsumtion i juli sjönk med 0,1 procent från i juni och steg med 2,4 procent från ett år tidigare. I juni var utfallet -0,2 respektive +3,0 procent.



Den grupp som bidrog mest till den totala utvecklingen i juli var transporter och detaljhandel med service av motorfordon. Beklädnadshandeln bidrog minst.



Swedbank gör bedömningen att det varma vädret i juli påverkade konsumtionen med svag detaljhandel och bättre utfall för tjänstekonsumtionen. Trenden med svag konsumtion bör tolkas försiktigt på grund av volatiliteten under sommarmånaderna, skriver banken i en kommentar.



Annan statistik visade att produktionen i hela näringslivet steg 0,6 procent i juli, från månaden före, och med 4,5 procent jämfört med motsvarande månad i fjol.



Industriproduktionen steg 0,9 procent i årstakt i juli, tjänsteproduktionen steg 5,2 procent medan byggproduktionen steg 10,0 procent.



Noteras kan att i SCB-statistiken över industriproduktionen för juli, som publicerades i måndags, steg produktionen 4,2 procent i årstakt. Skillnaderna beror på inkluderingen av el-, gas- och värmeverk i utfallet som ingår i produktionen i hela näringslivet.



Priserna på småhus steg, enligt SCB, med 4 procent under perioden juni-augusti jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. Jämfört med motsvarande tremånadersperiod föregående år var uppgången 11 procent.



Tyska DIW meddelar att de sänker sin BNP-prognos för Tyskland till 1,0 procent för nästa år, från tidigare 1,4 procent, och det är Brexit som ligger bakom. DIW-chefen ser en "hård Brexit" som det mest sannolika.



Men torsdagens huvudnummer på makroagendan är naturligtvis ECB:s räntebesked, klockan 13.45, och presskonferens, klockan 14.30, och anrättningen kryddas lite extra av det faktum att det nu också kommer nya prognoser som bland annat bör beakta konsekvenserna av det faktum att det brittiska folket har bestämt att landet ska lämna EU.



Prognoserna tyder inte på några förväntningar om att ECB i dag ska ändra vare sig styrräntorna eller den månatliga köpvolymen i tillgångsköpprogrammet, men kanske kommer besked redan nu om att tillgångsköpprogrammet förlängs bortom den nuvarande slutpunkten, mars 2017, alternativt att ECB-chefen Mario Draghi vid presskonferensen krattar manegen för ett sådant beslut senare i höst.



Carl Hammer, SEB, noterar att ekonomkåren är splittrad om tajmingen för en expansion redan i dag, och pekar på att ECB-chefen Mario Draghi, som normalt brukar kratta manegen ordentligt inför kommande lättnader, denna gång varit tyst.



"Klart är att inflationen fortsätter under målet trots relativt okey tillväxt, att euron stärkts och att den politiska riskbilen 2017 ser minst sagt bekymmersam ut", skriver han i bankens morgonbrev.



Med tanke på ovanstående tycker SEB att ECB redan i dag borde förlänga de kvantitativa köpen till och med september 2017, slopa räntegolvet för kvantitativa köp, öka maxgränsen för hur stor del av varje obligation de får äga och öka antalet möjliga papper för QE-köp.



"Om vi har rätt bör marknadsreaktionen vara lägre euroräntor och stigande börs", skriver Carl Hammer.



Danske Banks euroanalytiker räknar dock inte med några konkreta nyheter policymässigt vid det här tillfället, men tycker ändå mötet är intressant på grund av de nya prognoserna som kan ge vägledning för hur ECB ser på behovet av fortsatta eller utökade stimulanser längre fram.



USA-räntorna pekar svagt uppåt i förmiddagens europeiska handel, med tvåårsräntan 2 punkter upp och tioåringen 1 punkt upp från svensk stängning i går.



I eftermiddag väntar veckostatistiken över antalet nya arbetslösa.



På valutamarknaden handlas euron nu svagt upp till 1:127 mot dollarn, medan dollarn i sin tur är marginellt starkare mot yenen.



Kronan är oförändrad mot euron och 1 öre starkare mot dollarn.