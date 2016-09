Polisen jagar 28-åring för bombdåd i New York

De intensiva undersökningarna s om pågått sedan lördagens bomb med 29 skadade i stadsdelen Chelsea, har lett till att polisen nu letar efter en möjlig terrorcell. På måndagsmorgonen fick polisen tips om en övergiven ryggsäck i en papperskorg på en tågstation i New Jersey. Det visade sig att ryggsäcken innehöll fem olika bomber varav en detonerade när polisens bombrobot klippte av en av trådarna.

Polisen fortsatte att undersöka gatorna i närheten av tågstationen i midtown Elisabeth i New Jersey. Undersökningen är ett led i den terrorutredning som pågår just nu i New York-området.

Nu kopplar New York-polisen Ahmad Khan Rahami till lördagens sprängningar. Det har också visat sig att Rahami bor i närheten av tågstationen i New Jersey där bomben hittades på tågstationen i måndags morse.