Opec justerar upp utbudsprognos

Opec spår samtidigt att utbudet från länderna utanför Opec kommer att vara 56,32 miljoner fat per dag i genomsnitt 2016 (56,13) och 56,52 miljoner fat per dag i genomsnitt 2017 (55,97).

Efterfrågan väntas därmed öka med 1,23 miljoner fat per dag 2016 och stiga med 1,15 miljoner fat per dag 2017. Det är uppreviderat med 0,01 respektive oreviderat från föregående prognos.

Opec räknar med att efterfrågan uppgår till 94,27 miljoner fat per dag i genomsnitt 2016 (94,26 i augusti) och 95,42 miljoner fat per dag i genomsnitt 2017 (95,41).

Upprevideringen sker på grund av en mindre nedgång än väntat i USA:s produktion och högre utbud än antagits i Norge, liksom starten av Kashagan-fältet i Kazakstan, som även påverkar utbudet positivt för nästa år.

Efterfrågan på Opec-olja väntas ligga på 31,7 miljoner fat per dag under 2016, en uppgång med 1,7 miljoner fat per dag sedan 2015. För 2017 väntas efterfrågan stiga med 0,8 miljoner fat till 32,5 miljoner fat.