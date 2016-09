Kraftig rabatt när Svanberg sålde till Schörling

På börsen Melker Schörling 4:33 PM Idag +0.34 589.00

Enligt insynsregistret betalade Melker Schörling 943 294 450 kronor för 1 745 831 aktier, vilket ger ett pris på 540 kronor per aktie. Det kan jämföras med att MSAB under fredagen handlades strax under 590 kronor. Sett till det fick Melker Schörling alltså en rabatt på cirka 8 procent i affären med Carl-Henric Svanberg.

Å andra sidan handlas MSAB med en kraftig premie, det vill säga över värdet på bolagets nettotillgångar. I måndags låg substansvärdet på 525 kronor per aktie, vilket innebär att Melker Schörling fick betala en premie på cirka 3 procent i samband med fredags köp.