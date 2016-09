Karlsson faktura till Migrationsverket: Över en miljard

"Vi når en miljard med sidodelarna, det vill säga matfabriken, i år", säger Bert Karlsson som är vd för Jokarjo.

Bolaget driver 44 tillfälliga flyktinganläggningar runt om i landet och i koncernen ingår även Restaurang Stora Ekeberg som serverar mat på anläggningarna.

Jokarjo har fått kritik för undermåliga boenden och näringsfattig mat. Bolaget tar 200 kronor per boende och natt samt 107-139 kronor per boende och dygn för maten. Fakturan hamnar på omkring 120.000 kronor per år för en asylsökande. Många blir kvar runt ett och ett halvt år, enligt Bert Karlsson.