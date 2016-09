Källa: Gardell har fel om ABB

Vidare pekar Sonntagszeitung på ett ABB-pressmeddelande från i onsdags, där en tysk kraftorder (en uppgradering av ställverk i tyska Offenburg, en order värd 35 miljoner dollar) aviserades tillsammans med ett uttalande från Power Grids-chefen Claudio Facchin om att bidrag till den tyska omställningen till kraftförsörjning från förnybar energi är ett kärnområde i ABB:s "Next Level"-strategi.

Cevian ägde enligt en anmälan till SEC förra veckan drygt 132 miljoner aktier i ABB per den 13 september. Det motsvarar 5,97 procent av bolaget, eller 6,19 procent om man räknar bort ABB:s egenägda 79 miljoner aktier (i "ABB Treasury"). Investor äger 232 miljoner aktier, vilket motsvarar 10,48 procent, eller 10,87 procent efter justeringen för ABB:s egna aktier.

I SEC-anmälan framgår att Cevian köpt sina senaste 13-14 miljoner ABB-aktier sedan en flaggning i juli i fjol till en snittkurs motsvarande cirka 160 kronor, klart lägre än kursnivån på sistone.

Tillfrågad om skälet bakom SEC-flaggning under just förra veckan uppgav Christer Gardell till Nyhetsbyrån Direkt i fredags att detta gjordes på inrådan från Cevians juridiska rådgivare.