Juholt slutar: "Jag har fått stryk"

Håkan Juholt står i radiostudion, han fnissar och visar tröjan han tidigare bar i SVT:s morgonsoffa. En tröja med texten "You only live once".

Det är ett sådant jäkla fuck-finger, fnittrar den tidigare partiledaren. Han har bestämt att lämna riksdagen och politiken. På söndagen packar han väskan och kalendern blir tom.

I programmet Söndagsintervjun i Sveriges Radio berättar han om hur den dåliga självkänslan, den enkla arbetarbakgrunden, följt honom och hur han såg sig som tillfällig besökare i riksdagen.