IEA: Efterfrågan på olja sjunker

Det framgår av IEA:s månadsrapport för september som publicerades på tisdagen.

IEA räknar med att efterfrågan uppgår till 96,12 miljoner fat per dag i genomsnitt 2016 (96,25 i augusti) och 97,32 miljoner fat per dag i genomsnitt 2017 (97,50).

Efterfrågan väntas därmed öka med 1,28 miljoner fat per dag 2016 och stiga med 1,20 miljoner fat per dag 2017. Det är nedreviderat med 0,14 respektive nedreviderat med 0,05 miljoner fat per dag från föregående prognos.