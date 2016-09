Högtryck på Spaniens bostadsmarknad

Bostadspriserna i Spanien fortsätter uppåt och den utländska efterfrågan slog rekord under årets andra kvartal. Antalet svenskar som köpte en bostad i Spanien under perioden var fler än under hela 2008 och 2009.

Under det senaste året har priserna på den spanska bostadsmarknaden stigit med 3,9 procent, enligt nya siffror från Instituto Nacional de Estadistica (INE). Det är första gången sedan 2007 som priserna pekar spikrakt uppåt i hela Spanien. "Alla siffror pekar uppåt. Prisuppgången är bekräftad och har varit det i något år", säger Daniel Nilsson, vd för Fastighetsbyrån Utland, till Di.

De största prisökningarna under det senaste året har skett i bland annat Madrid som noterar en prisuppgång på 7,8 procent. Katalonien, där Barcelona spelar en betydande roll för trycket på bostadsmarknaden, går också i täten för prisuppgången med en prisutveckling på 5,5 procent. Även Mallorca uppvisar en prisökning på 5 procent, enligt INE. Samtidigt stiger priserna för nyproduktion med 8,4 procent och på releasemarknaden ökar priserna med 3,2 procent.

”Även om vi ser lokala variationer är det första gången sedan 2007 priserna stiger i samtliga spanska regioner samtidigt. Men överlag är prisökningen mer moderat än under Q1, och vi räknar med samma utveckling för resten av 2016. Spanska Riksbanken sätter just nu ökad press på de spanska bankerna som fortfarande har stora fastighetsbestånd. En lägre värdering av deras bestånd kommer att motverka prisökningar för marknaden som helhet”, säger Daniel Nilsson, enligt ett pressmeddelande.

De stigande bostadspriserna bekräftas även av nya siffror från värderingsföretaget TINSA. Enligt rapporten, för det andra kvartalet 2016, har priserna stigit med 0,8 procent under de senaste 12 månaderna. Städer som sticker ut, även i denna rapport, är Madrid och Barcelona som noterar prisuppgångar på 5,1 respektive 6,4 procent. Trycket på bostäder har även ökat i San Sebastian och Bilbao, i norra Spanien, där priserna har gått upp med 10,2 respektive 7,2 procent. Även Málaga noterar en prisuppgång över snittet på 4 procent.

”Tittar vi på de områden där många av våra svenska kunder köper bostäder stiger priserna just nu snabbast på Costa del Sol, plus 5,5 procent, och Kanarieöarna, plus 3,6 procent. I de områdena kan vi också se en tydligt ökad efterfrågan från våra kunder och vår försäljning ökar med 24 procent jämfört med 2015”, säger Daniel Nilsson. Under ett kvartal byter mer än 100.000 bostäder ägare i Spanien, enligt Fastighetsbyrån. Det är den högsta siffran på tre år och enligt inskrivnings­myndig­heten Registradores rapport för det andra kvartalet 2016 genomfördes 107.838 bostadsköp under perioden.

Under det senaste året har cirka 384.000 bostadsköp genomförts i Spanien och antalet affärer på den växande begagnatmarknaden har inte varit så stort sedan 2008. Enligt analytiker är det möjligt att över 400.000 bostadsaffärer genomförs i landet under 2016. ”Såväl bostadsköp som bolån ökar med knappt 20 procent hittills under 2016 och på marknaden som helhet kommer det att göras 9-10 bostadsaffärer per tusen invånare i år. Men vi har fortfarande en bra bit kvar till boomen. Under toppåren 2006-2007 gjordes det som mest 17 affärer per år per tusen invånare i Spanien. Och som jämförelse gör det på dagens bostadsmarknad i Sverige 19-20 affärer per år per tusen invånare”, säger Daniel Nilsson.

Högst tryck är det på bostadsmarknaderna i Madrid och Barcelona samt kustområdena Costa Blanca och Costa del Sol, enligt Fastighetsbyrån. Efterfrågan per capita är störst på Costa del Sol, Costa Blanca, Mallorca, Costa Brava och Almería. Förklaringen till det höga trycker är den utländska efterfrågan som slog nytt rekord under det andra kvartalet 2016. Cirka 14.000 utländska medborgare köpte en bostad i Spanien under det andra kvartalet i år. Det utgör en ökning på 12,7 procent jämfört med årets första kvartal.

Den största utländska gruppen på den spanska bostadsmarknaden är britterna som utgör 19,7 procent av de utländska köparna. Andra stora grupper är tyskar och fransmän som utgör 7,4 respektive 7,1 procent av den utländska köpkraften. Svenskarna, som utgör 7 procent av köpkraften, kommer på fjärde plats. ”För första gången är det fler än 1.000 svenskar som köper bostad i Spanien under ett och samma kvartal. Det är fler än under hela 2008 och 2009 tillsammans. Med denna aptit på Spanien är den svenska efterfrågan räknat per capita utan tvekan den största bland de utländska grupperna", säger Daniel Nilsson.

Hur kommer det sig att så många svenskar köper just nu? ”Trots att priserna stiger är de fortfarande pressade. De har fallit med cirka 30-50 procent. Fler har råd att köpa och flygkommunikationerna är bra. Du flyger varje dag med Ryanair, Norwegian och SAS. Den svenska bostadsmarknaden går bra och fler har övervärden att investera”, säger Daniel Nilsson. ”Nätuppkopplingen har dessutom medfört att vi inte behöver vara på kontoret varje dag. Man kan köra en långhelg och kanske jobba lite på plats”, fortsätter han.

Samma utveckling syns på Portugals bostadsmarknad där priserna har stigit med 6,9 procent under det senaste året. Utvecklingen pekar spikrakt uppåt och antalet bostadsköp ökade med 14,6 procent under det första kvartalet 2016 jämfört med motsvarande period i fjol, enligt INE. Algarvekusten och Lissabonområdet, där antalet bostadsköp ökar mest, står för nära 60 procent av det samlade försäljningsvärdet i Portugal.