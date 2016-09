Här är Sveriges dyraste hotellstäder

Det genomsnittliga priset för att bo på hotell ökar i flera svenska städer. I Stockholm ligger genomsnittspriset för en hotellnatt i september på 1.768 kronor för ett standard dubbelrum. Det utgör en ökning med 9 procent jämfört med föregående månad och gör Stockholm till Sveriges dyraste hotellstad under perioden, enligt hotellprisindex från resesajten Trivago.

Samtidigt minskar trycket på hotell i svenska sommarstäder och priset för en hotellnatt i Visby rasar från 1.750 kronor per natt under augusti till 1.319 kronor per natt i september. Det motsvarar en prisminskning på 25 procent.

Att hösten är här är förklaringen till prisutvecklingen i flera städer, enligt Trivago.