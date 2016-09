Gabriel Mellqvist: Rädslan stiger på Wall Street

Skräckindexet Vix är en flitigt åberopad, men måhända bristfällig indikator. Måttet har klättrat från 12 till 18 sedan månadsskiftet och blivit ett allt vanligare samtalsämne på Wall Street.



Tanken är att detta index ska visa hur pass övertygad marknaden är om att en storm väntar. Kritiker brukar invända att Vix, som mäter volatilitet i det amerikanska aktieindexet S&P 500, i själva verket brukar stiga först när det redan börjat skaka på Wall Street.



Det finns dock många andra orostecken. Ett sådant heter Fear & Greed-index, som alltså sägs utgå från rädsla och girighet.



CNN Money, som ligger bakom påfundet, försöker mäta humöret på marknaden genom att titta på parametrar som inkluderar priset för aktier och optioner, efterfrågan på skräpobligationer liksom marknadsaptiten på säkra placeringar.



Denna indikator visar att ett tillstånd av extrem girighet – något som kan översättas med aptit för riskfyllda investeringar som aktier – på kort tid bytts mot rädsla. Indexet mäter från 0 till 100, och noterades på torsdagen till 33 att jämföra med omkring 90 i somras.



Till detta kan läggas det faktum att det är september.



En djupkörning i historiska arkiv, sedan 1928, visar att månaden brukar ge nedgångar för det amerikanska storbolagsindexet S&P 500 i 56 procent av fallen. September innebär dessutom fler nedgångar på mer än 5 procent än någon annan månad.



Värre tider kan dessutom vänta. Analysfirman Bespoke har tittat på volatilitet, alltså börskrängningar, och dess historiska mönster. Som grafiken antyder så inleds en svängig tid på aktiemarknaden just i september. Statistiken antyder sedan ökad börsoro fram till inledningen av november.



Att det kan bli stökigt på börsen i november behöver man visserligen inte vara någon toppanalytiker för att ana. Färska opinionsmätningar visar att Donald Trump knappar in på Hillary Clinton, där en seger för Donald Trump kan jämföras vid en oväntad seger för brexit-lägret i Storbritannien. Då stormade det rejält, i alla fall ett tag.



Kanske kan den lärdomen trösta oroliga aktieägare även nu inför det ödesmättade valet i USA den 8 november. Marknaden återhämtade sig nämligen tämligen snabbt, och även i det politiska livet följde en tid av stillestånd.



En bedarrande börsstorm innan årsskiftet stämmer också överens med New York-börsens normala säsongsmönster.