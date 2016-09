FPC: Företagshemligheter läckta från förre vd:ns mejl

Uppgifterna kommer från hittills okända dokument i form av en snart sex år gammal polisutredning i Göteborg som Svenska Dagbladet tagit del av.

Dokumenten visar att det vid sex tillfällen i oktober 2010 läcktes företagshemligheter från ett mejlkonto tillhörande dåvarande Fingerprint-vd:n Johan Carlström. Mottagaren var en då 56-årig göteborgare, dömd för ekobrott.

Ett av mejlen innehöll Fingerprints resultatrapport för det tredje kvartalet, fem dagar innan den släpptes för allmänheten. Fyra dagar tidigare skickades även ett mejl med preliminära kvartalssiffror från Carlströms konto till 56-åringen med texten: ”Tidig version. (for your eyes only)".