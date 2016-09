Fed lämnar styrräntan oförändrad

När Fed höjde räntan senast i december 2015 flaggade centralbanken för att det skulle bli fyra höjningar under 2016 på totalt en procentenhet. Men höjning efter höjning har brunnit inne på grund av den svaga tillväxten i USA och på grund av oroligheterna i omvärlden.

Nu återstår alltså bara ett möte till i år när Fed kan höja styrräntan och det är i december. Inför dagens möte var prognosen för en höjning i december 60 procent.

Wall Street hade alltså dubbla orsakar att glädja sig under onsdagen. Först Bank of Japans beslut att fortsätta med sina stora obligationsköp för att stimulera marknaden och sedan över att Fed lämnade räntan orörd, vilket fick börserna att stiga i New York. Både S&P 500 och Dow Jones steg till 0,3 procent direkt efter att beslutet blev offentligt.