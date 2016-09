Facebooks medgrundare hjälper Clinton

The League of Conservation Voters Victory Fund och For Our Future PAC kommer att tilldelas fem miljoner dollar vardera.

Resterande tio miljoner dollar kommer att gå till en rad olika demokratiska organisationer liksom flera oberoende som sysslar med väljarregistrering.Dustin Moskovitz och hans fru Cari Tunas donation är hittills den näst största i den pågående presidentkampanjen.