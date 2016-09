Dokument: Så lurade Ponzi USA

Charles Ponzi emigrerade från Italien till Boston i USA i hopp om att hitta rikedom och lycka. Men det nya landet levde inte upp till förväntningarna och i augusti år 1919 var han, efter att kört sin svärfars handelsbod i botten, luspank.

Då kom ett brev med en internationell svarskupong, en typ av check som kunde lösas in till ett amerikanskt frimärke. Svarskupongen hade kostat 30 centavos i Spanien men kunde växlas in till ett frimärke värt fem cent i USA – en vinst på runt 10 procent. Genom att köpa kopiösa mängder svarskuponger i länder med fördelaktiga priser och lösa in dem i Amerika skulle lyckan vara gjord, resonerade Ponzi.