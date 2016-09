Dokument: Attacken mot USA:s finansiella hjärta

USA:s finansiella system var snart i kaos. Kontor över hela nedre Manhattan utrymdes under timmarna som följde. Jättar som Deutsche Bank, Merrill Lynch och Goldman Sachs fick evakuera. Bank of New York och Chase befann sig mitt i infernot. De kontrollerade clearingkonton för handlarna på värdepappersmarknaden men kunderna kom inte fram.

Roger Ferguson, vice ordförande för Fed, var den ende i styrelsen som inte befann sig på resande fot. Han hade varit ansvarig för centralbankens förberedelser inför millennieskiftet, då rädslan för den så kallade Y2K-buggen fått både människor och företag att frukta att datorsystem världen över skulle fallera på nyårsnatten.

Fed satte sina gamla krisplaner i rullning. Under tiden började skadade samlas i Federal Reserve Bank of New Yorks lobby, en handfull kvarter från World Trade Center. När kontoret till slut utrymdes dagen efter attacken fortsatte centralbanken att pumpa in likviditet i systemet.