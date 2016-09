Deutsche Banks vd: Vår kultur måste förändras

”Ibland finns d et giltiga anledningar till det. Men en alldeles för försiktig inställning eller ett hierarkiskt tankesätt hindrar oss ofta i stället för att göra oss bättre och säkrare”, fortsätter han.

De senaste åren har varit tuffa för Deutsche Bank. Britten John Cryan sitter på vd-posten med ett tydligt förändringsmandat. Han började som vd i juli 2015 men delade då posten med Jürgen Fitschen. Sedan maj i år är han ensam vd för Deutsche Bank.

Banken gjorde en förlust på hela 6,8 miljarder euro, motsvarande drygt 65 miljarder kronor, under 2015. Det var den första förlusten sedan finanskrisåret 2008. Under året har bankens aktie backat med över 40 procent på Frankfurtbörsen. Hela den europeiska banksektorn har tagit stryk under året och en del av oron härstammar från frågetecken kring vad som ska hända med den forna giganten Deutsche Bank.