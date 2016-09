Börsen: Budrykten och förvärv dominerade

Men centralbankschefen Mario Draghis avmätta ton under presskonferensen lade sordin på stämningen. Breda OMXSPI avslutade på minus 0,2 procent medan OMXS30 backade 0,1 procent.

Stockholmsbörsen öppnade torsdagen försiktigt på plus men spenderade större delen av dagen runt nollan. När Europeiska centralbanken lämnade räntorna och tillgångsköpen orörda på eftermiddagen såg börsen ut att kunna ta fart.

Spelbolaget Betsson toppade storbolagslistan och klättrade 3,6 procent. Uppgången var till en början mystisk men senare under eftermiddagen meddelade bolaget att man köper en sportspeloperatör i Litauen. Köpeskillingen uppgår till mellan 4 och 6 miljoner euro förutsatt att vissa milstolpar uppnås.

3d-bolaget Arcam svängde mellan minus och plus under större delen av dagen. Under morgonen sänkte Canaccord Genuity rekommendationen till behåll och satte riktkursen till 285 kronor, samma som amerikanska GE:s bud på bolaget. Arcam steg 0,9 procent till 297 kronor. Vid lunchtid meddelades också att bolagets tidigare största ägare, fondbolaget Oppenheimer, sålt samtliga 3,1 miljoner aktier.

Även Axfood bjöd på slagig handel efter beskedet att Clas Ohlsons vd Klas Balkow går över till livsmedelsjätten. Axfood steg i inledningen men avslutade istället dagen på minus 0,5 procent. Clas Ohlson steg 2,6 procent.