Bedragarna ökar trycket med nya trick

Bedragaren passar på under sommaren då många är bortresta under längre perioder för att adressändra och ansöka om ett lån som sedan hamnar på personens konto.

”När det är gjort så får man ett samtal där de säger något som ’hej jag skulle sätta in lite pengar till min mamma men råkade skicka det till dig, skulle du kunna skicka tillbaka det?’”

Bedrägerier är den brottstyp som ökat mest i Sverige. Under de senaste tio åren har bedrägerierna tripplats och enbart från 2014 till 2015 så ökade andelen bedrägeribrott med 19 procent, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet. Det som Sparlån noterat är en ökning i antalet försök till bedrägeri som inte nödvändigtvis kan översättas i en ökning av antalet faktiska brott.