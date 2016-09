"Barlastnyhet betydelsefull för Alfa Laval"

Nu är verkstadskoncernen dock inställd på en ökning av volymerna, och såväl tillverkningskapacitet som serviceorganisation är utökad, enligt bolagets torsdagskommentarer.

Bakgrundsfakta:

Barlast används för att stabilisera fartyg, och består numera av vatten som pumpas in och ut ur fartyg.

Bakgrunden till konventionen, "International Convention for the Control and Management of Ships Barlast Water and Sediments" är att transportfartygen med barlastvattnet pumpar in mikroorganismer och andra havsdjur i den del av världen rutten utgår från.