Affärsvärlden: Två aktier att köpa

It-konsulten B3it kan fortsätta att växa snabbt, vilket inte är helt inprisat enligt Affärsvärlden. B3it noterades på First North i juni till 50 kronor per aktie, och handlas efter tre månader omkring 70 kronor. B3it är självfinansierat och har visat vinst samtliga 51 kvartal sedan starten 2003. Bolaget har vuxit med i genomsnitt 39 procent per år sedan starten. Affärsvärldens rekommendation är köp av B3it med riktkursen 82 kronor på ett års sikt.