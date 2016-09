Affärsvärlden: Lägg beslag på H&M

Carlsberg har det jobbigt i Ryssland och tillväxten bromsar in i Asien. Vinsttillväxten ser trög ut, och aktien är fullvärderad. Affärsvärldens råd är att vänta med bryggerijätten. Resultatutvecklingen de senaste åren har inte levt upp till Affärsvärldens förväntningar. Rörelsemarginalen har fallit från 17,1 procent till 12,7 procent de senaste sex åren. Utsikterna är ljumma, och direktavkastningen "lättölssvaga" 1,6 procent, skriver Affärsvärlden.

Kursnedgången i H&M är överdriven skriver Affärsvärlden, och rekommenderar köp av aktien. Direktavkastning på 4 procent talar för aktien. De senaste åren har tillväxten varit tvåsiffrig, och hittills i år omkring 7-8 procent. Att H&M-aktien har presterat extremt mycket bättre än index under de senaste börsfallen är värt att lyfta fram, skriver Affärsvärlden, i ett läge där börsen är relativt dyr och "vi sannolikt befinner oss sent i börs- och konjunkturcykeln". När aktien nu åter underpresterat mot index sent i cykeln är det upplagt för en repris.