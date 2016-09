Viktor Munkhammar: Dags att koppla på autopiloten?

Ännu värre är det med inflationen, som i stora delar av den rika världen ligger långt under hälsosamma nivåer. Detta betyder inte att penningpolitiken har varit misslyckad. Troligen hade läget varit ännu värre om centralbankerna inte hade agerat.

Men vad ska centralbankerna göra när nästa recession kommer? Räntorna är som sagt i botten, balansräkningarna uppsvällda och så kallad forward guidance, guidning om framtiden, blir allt mindre verksam.

Som riksbankschefen Stefan Ingves uttryckte saken i februari:

”Om ekonomin börjar bromsa in när styrräntan är noll eller rentav negativ skulle det kunna innebära en mycket besvärlig situation för penningpolitiken.”

Janet Yellen, chef för den amerikanska centralbanken Federal Reserve, ägnade sitt tal vid konferensen i Jackson Hole åt det här problemet. Hon konstaterade bland annat att sedan 1960-talet har Fed i genomsnitt sänkt styrräntan med över 5 procentenheter när ekonomin har gått in i recession. Det utrymmet kommer av allt att döma inte att finnas när ekonomin dyker nästa gång.

Den grundläggande orsaken till knipan centralbankerna sitter i är att den neutrala realräntan, det vill säga den ränta som balanserar sparande och investeringar och varken stimulerar eller bromsar ekonomin, har sjunkit kraftigt. Feds bedömning är att den nu ligger strax under noll.