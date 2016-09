Burgarstad eller salladssamhälle?

Den 20 september håller EAT sin tredje New York-konferens under FN:s generalförsamling. Temat är urbana utmaningar knutna till mat. Under EAT Stockholm Food Forum i juni lanserade vi två nya stadsnätverk.

Ett med Nordiska ministerrådet, där bland annat Malmö och Göteborg är med. Dessutom ett globalt projekt tillsammans med storstadsnätverket C40. Här förenas krafterna i ett försök att bygga hållbara urbana matsystem som är lönsamma för näringslivet och bra för stadens hälsobudget och klimaträkenskaper.