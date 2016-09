Reitan storsäljer i Axfood

Försäljningen gjordes till institutionella investerare i Sverige och utlandet till ett pris av 150 kronor per aktie. Det betyder att Reitangruppen fick nära 1,8 miljarder kronor för innehavet.

Som mest ägde Reitangruppen nära 33 miljoner aktier i Axfood, vilket motsvarar 15,6 procent av aktierna. Reitangruppen aviserade sin avsikt att sälja sitt innehav i december 2015 och har sedan successivt minskat det under 2016.

”Det har varit en fantastisk resa i en bransch som vi känner väl och bolaget har utvecklats bra under den tid som vi har varit ägare”, säger Kristin Genton, finansdirektör på Reitangruppen.

”Nu vill vi öka fokus på våra egna bolag och ta tillvara tillväxtmöjligheterna”, säger hon.

Finns det någon orsak till att ni säljer just nu?

”Vi aviserade redan under 2015 att vi skulle sälja och vi såg en god möjlighet att sälja just nu.”