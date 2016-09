Sverige är världsbäst på ekologiskt

Hittills i år har försäljningen av ekologiska livsmedel i svenska butiker ökat med 23 procent. Därmed landar den ekologiska andelen av totalförsäljningen på 9 procent, vilket är rekord. Det är bara i Danmark som man köper ekologiska varor i samma utsträckning.

”Det är en fortsatt stark hälsotrend och en ökad medveten bland konsumenter som vi ser här. Och att det finns en betydligt bättre tillgång på ekologiska produkter. Vi har sett en produktutveckling under många år, men det skedde en stor ökning under 2015 och den har fortsatt under 2016”, säger Cecilia Ryegård, verksamhetsansvarig på Ekoweb.