”Massor att göra internt”

”Jag brinner för att vi ska få ordning på bolaget. Failure is not an option”, säger Lukas Lundin, ordförande i Bukowskis.

Han medger utan omsvep att han är besviken över resultatutvecklingen. Under förra året gjorde Bukowskis en förlust på 18 miljoner kronor före räntor medan auktionsomsättningen föll med 7 procent till 800 Mkr. Även i år kommer resultatet att belastas med höga omstruktureringskostnader.