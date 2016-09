Hittar rätt passform

För 30 år sedan började Göran Danielsson göra affärer via postorder. Det ena ledde till det andra och av en tillfällighet gled det över till en grossistverksamhet. En period parallellimporterade han Levis-jeans, men så kom idén om att satsa på egna varumärken.

I dag har JCG tre egna jeansmärken: Grant, US Top och Pearson.

”Det vi har skapat är inget vi har hittat i USA eller sett någon annanstans. Det är en helt egen grej”, säger Jessica Danielsson.

I stället för det traditionella sättet som jeans ofta säljs på, placerade på ett bord där de ligger i högar, har JCG tagit fram en egen butiksinredning med försäljning ur kartonger där jeansen ligger sorterade efter storlek.

”Känslan ska vara lagerförsäljning”, säger Göran Danielsson.

Konceptet har sålts in till stormarknader och sätts upp av JCG:s egen personal som en kampanj under några veckor. Sedan plockas allting ned igen, för att återkomma ett par gånger till senare under året.