Förväntningarna på Fedhöjning i år faller

Oddsen för att USA:s centralbank Federal Reserve höjer räntan i höst sjunker.

Förra veckan föll inköpschefsindex för tillverkningsindustrin under 50-strecket vilket indikerar en åtstramning. På fredagen kom sysselsättningsstatistiken in under förväntan.

I tisdags föll inköpschefsindex för tjänstesektorn till 51,4. Det är den lägsta nivån sedan 2010 och en bra bit under både analytikernas förväntningar och utfallet på 55,5 i juli.