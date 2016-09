Smått unikt underskott för Norge

Sedan 2014 har oljepriset rasat kraftigt. Priset på brentoljan, råolja av Nordsjökvalitet, har sjunkit med över 50 procent, från över 100 dollar per fat till dagens nivå på 46 dollar per fat. I början av året var oljepriset nere på nivåer under 30 dollar per fat.

Men i sammanhanget är det norska underskottet småpengar. Underskottet på 5 miljarder norska kronor motsvarar inte ens en promille av den norska statliga oljefonden. Fonden, som formellt heter Statens pensjonsfond utland, förvaltar närmare 7.400 miljarder norska kronor.