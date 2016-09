Saudiarabien ställer in projekt för hundratals miljarder

För närvarande genomför Saudiarabien en översyn av bland annat infrastruktur- och byggprojekt vars samlade värde uppgår till 69 miljarder dollar. Tre personer uppger för Bloomberg News att staten kan ställa in en tredjedel av dem.

Det finns också planer på att slå ihop myndigheter och departement samt att avskaffa andra.

Det är oljeprisfallet som tvingar Saudiarabien, som är världens största exportör av olja, till de tuffa sparåtgärderna. Sedan 2014 har oljepriset rasat från över 100 dollar per fat till dagens nivå under 50 dollar per fat. Samtidigt är Saudiarabien inblandat i en konflikt i grannlandet Jemen vilket kostar ytterligare pengar för landet.