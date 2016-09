"Det har varit ett ärende som öppnats men det finns ingen mening att fatta ett beslut nu när han klivit av", säger Felix Byström, pressekreterare hos SD, till Jönköpings-Posten.

Det var i våras som JP och sajten "Inte rasist men..." började rapportera om hur mannen, under pseudonym, berättat om våldsdåd begångna under FN-tjänstgöring, bland annat hur han har varit med när människor låsts in i brinnande kyrkor och hur böneutropare tystats med vapen.