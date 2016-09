Det har varit tyst från Kina det senaste halvåret. Efter turbulensen för ett år sedan och upprepningen vid årsskiftet då de kinesiska börserna utlöste ras runt om i världen har landets myndigheter lagt locket på igen.

"Jag tror att det kommer att börja låta mer under det fjärde kvartalet och in i nästa år. Det kommer inte vara positivt, särskilt inte för råvarupriser. Kina kommer sakta in igen", säger Sean Yokota, SEB:s Asienchef som är på besök i Stockholm.