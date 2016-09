Förföriskt farliga trender

Ekonomiska megatrender är ofta lätta att förutse, men betydligt svårare att tjäna pengar på och historien är full av exempel. I slutet av 1990-talet lyfte börsen under it-boomen. Det var inget fel på den bakomliggande analysen att mobilen skulle bli central i våra liv när luren kopplades ihop med internet.

Samma sak gäller Kinaboomen. Att Kina skulle växa snabbare än den svenska ekonomin var en megatrend som de flesta trodde på och som dessutom har slagit in. Under den senaste tioårsperioden har Kinas ekonomi växt med i genomsnitt 9,5 procent jämfört med den svenska ekonomin som har haft en tillväxt på bara 2 procent per år. För aktieplacerarna har det ändå varit bättre att ligga kvar på den exportberoende Stockholmsbörsen än att köpa kinesiska fonder.