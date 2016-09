Debatt: Männen måste ta ansvar för jämställdheten

När FN 2014 lanserade initiativet ”He For She” fick det stor spridning över hela världen. Budskapet var att jämställdhet inte är en kvinnofråga utan en fråga som berör oss alla.

Det är för få kvinnor på de tekniktunga företagen, både i linjen och på ledande positioner. Vi måste vända på alla stenar för att komma till rätta med problematiken. Därför ställer jag nu en fråga till alla män: hur kan just du bidra till lösningen?

Det är något som vi på ÅF, och jag personligen, vill skriva under på. Alla gynnas vi socialt, politiskt och ekonomiskt av jämställdhet.

Därför tar jag nu initiativ till Sveriges första manliga nätverk för ingenjörer och tekniker. Nätverket är internt och har bara en enda fråga på agendan, vi ska göra vad vi kan för att säkerställa att det snabbt blir fler kvinnor på alla positioner inom ÅF.

Detta nätverk ”ÅF He For She Network” ska aktivt använda alla tillgängliga informella nätverk för att fånga upp och attrahera kvinnliga talanger. Vår första, konkreta uppgift blir att var och en av oss personligen ansvarar för att tipsa om minst en kvalificerad kandidat som är kvinna.