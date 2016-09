Det svenska fondbolaget Monyx Financial Group har gått in som storägare i Fingerprint Cards efter att ha köpt på sig nära 16 miljoner aktier. Det visar information från Morningstar per den 31 augusti.

Totalt äger Monyx 15.864.300 aktier vilket motsvarar cirka 4,9 procent av totala antalet aktier i Fingerprint Cards, vilket innebär precis under flaggningsgränsen 5 procent.